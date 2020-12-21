Korona virüsü aşısında “helal tartışması: Aşının içeriğinde Domuz ürünü var mı?

NY Post, bazı ülkelerin corona virüsü aşısında kullanılan maddeler konusunda oldukça dikkatli ve hassas davrandığını yazarak, “Şirketler Covid-19 aşısı geliştirmek için yarışırken ve ülkeler de aşılara sahip olmaya çalışırken bazı ülkelerde aşılarda domuz ürünlerinin kullanıldığı iddiası gündeme geldi.
Domuzdan elde edilen jelatinin aşının güvende kalması ve depolama ve nakliyat sırasında etkisini yitirmemesi adına kullanıldığını ve bazı şirketlerin bu ürünü kullanmadıklarını yazan New York Post, “Bazı şirketler domuz ürünü kullanılmayan aşı geliştirdiler. İsviçreli Novartis, domuz ürünü yer almayan aşıyı tanıtırken Suudi Arabistan ve Malezya merkezli AJ Pharma da bu maddenin bir alternatifini geliştirmek için çalışıyor.
“KULLANILMAYA DEVAM EDECEK ÇÜNKÜ…”
İngiliz İslami Tıp Birliği Genel Sekreteri Dr. Salman Waqar, “Domuz ürünü kullanılmaya devam edecek çünkü bu ürünü kullanmamak daha kısa bir raf ömrüne ve daha çok maliyete sebep olacaktır” dedi.
Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın sözcüleri yaptıkları açıklamalarda Covid-19 aşılarında domuz ürünü kullanılmadığını söylerken, kısıtlı tedarik ve milyonlarca dolarlık anlaşmalar dolayısıyla bazı Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde henüz “helal” olduğu tescil edilmemiş aşıların kullanılacağı iddia edildi. Sadece Müslümanlar’da değil radikal Yahudiler arasında da bu tür bir aşının kullanılmayacağı tahmin ediliyor.
PFİZER-BİONTECH İÇERİĞİNİ AÇIKLADI
Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının içindeki kullanım ve tavsiye bilgilerinde, hamilelere, emziren kadınlara, iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenlere tavsiye edilmediği daha önce duyurulmuştu. Şimdi ise aşının tüm bileşenleri ortaya çıktı.
Aşı, 1.8 mililitre tuzlu su eriyiği ile sulandırılmış durumda. Aşının içinde temel olarak şu maddeler yer alıyor: Natriumchlorid (Sıcak suda erimiş tuz), kalsiyum klorid, zakarin (şeker) ve su.
AŞININ İÇİNDE BUNLAR VAR
Bunun dışındaki tüm içerik ise şöyle:
– ALC-0315 = (4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis (Hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat)
– ALC-0159 = 2-[(Polyethylenglykol)-2000>-N,N-ditetradecylacetamid
– 2-Distearoyl-sn-glycero-3 phosphocholin
– Cholesterol
– Kaliumdihydrogenphosphat
– Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat
Aşının kullanımı ise, “BNT162b2 aşısı, çok dozlu flakonlarda hazırlanmıştır, bu nedenle konsantre kullanımdan önce seyreltilmelidir. Seyreltildikten sonra, flakon (0,45 mi) 5 doz 0,3 ml aşı içerir. Bu daha sonra hastaya 21 gün arayla 0,3 ml’lik iki doz halinde kas içinden verilir. Önemli: Kullanılmamış seyreltilmiş aşı altı saat içinde imha edilmelidir” ifadeleriyle anlatılıyor.
VE YAN ETKİLERİ
Aşının güvenirliği ve sonuçları, ABD, Avrupa, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Amerika’da 16 yaş ve üzeri denekleri içeren iki klinik çalışmada araştırıldı. En yaygın yan etkiler şunlardı:
– Enjeksiyon noktasında ağrı (% 80’den fazla)
– Yorgunluk (% 60’tan fazla)
– Baş ağrısı (% 50’den fazla)
– Kas ağrısı (% 30’dan fazla)
– Titreme (% 30’dan fazla)
– Eklem ağrısı (% 20’den fazla)
– Ateş (% 10’dan fazla)
ETKİ SÜRESİ BİLİNMİYOR
Prospektüste aşının amacının 16 yaşından büyükleri corona virüsünden korumak olduğuna değinilmiş ve 16 yaşın altındakilere ne gibi sonuçlar doğuracağı, etkisi tam bilinmediği için uygulanmaması gerektiği tavsiye edilmiş. Koruyucu etkinin ne kadar süreceği de henüz bilinmiyor.