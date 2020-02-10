Samanyolu Haber /Gündem / Korona virüsü: Dünya alarmda… Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda /10 Şubat 2020 09:43

Korona virüsü: Dünya alarmda… Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her gün gelen 'son dakika' haberleriyle tüm dünyayı dehşete düşüren corona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 910'a yükseldi. Virüs Çin dışında neredeyse 30 ülkeye yayılırken, Çinli yetkililer 40 binden fazla kişinin virüsle enfekte olduğunu açıkladı.

Corona yayılmaya devam ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan dün akşam yapılan açıklamada, Wuhan şehrinde 97 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte küresel ölçekte ölü sayısı 910’a yükseldi. Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar Çin ana karası dışında Hong Kong ile Filipinler’de birer ölümlü vaka görüldü. Çin’deki vaka sayısı 40 bin 171, Çin dışında ise 539’a çıktı.

Küresel çapta “acil durum” ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün yayılmasının engellenmesi için çalışma yürütmek üzere bölgeye bir ekip gönderdi.

Çin dışında Corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 96

Singapur: 40

Tayland: 32

Güney Kore: 25

Malezya: 17

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 12

Fransa: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: 7

Kanada: 6

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1
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