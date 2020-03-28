Pes... Virüsü en iyi bilen KHK'lı akademisyen Mustafa Ulaşlı'ya soruşturma

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Nisan 2017'de F... üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Mustafa Ulaşlı için verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle kaldırılmasını talep etti.







kamudanhaber.net sitesinde yer alan habere göre talebi değerlendiren nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği "hatalı değerlendirmelerin" yapıldığı iddiasıyla takipsizlik kararını kaldırarak soruşturmanın devamına karar verdi. Dosya yeniden incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.





Kararda, bir itirafçının verdiği ifade doğrultusunda Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı hakkında işlem yapılması isteniyor.





AKP yanlısı isimler özellikle dün, Doç. Dr. Ulaşlı hakkında medyada karalama kampanyası başlatmıştı.





Princeton Üniversitesi diplomalı, genetik alanında çalışmaları bulunan akademisyen Ulaşlı Türkiye'nin aşı çalışmalarına başlaması için karşılık beklemeksizin göreve hazır olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu.