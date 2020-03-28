Samanyolu Haber /Gündem / Pes... Virüsü en iyi bilen KHK'lı akademisyen Mustafa Ulaşlı'ya soruşturma /28 Mart 2020 11:13

Pes... Virüsü en iyi bilen KHK'lı akademisyen Mustafa Ulaşlı'ya soruşturma

Gaziantep Üniversitesinden ihraç edilen ve Türkiye'de Corona virüs konusunda çalışma yapan tek akademisyen olan Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı'nın göreve iade edilmeyi beklerken hakkında daha önce verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Nisan 2017'de F... üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Mustafa Ulaşlı için verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle kaldırılmasını talep etti.

kamudanhaber.net sitesinde yer alan habere göre talebi değerlendiren nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği "hatalı değerlendirmelerin" yapıldığı iddiasıyla takipsizlik kararını kaldırarak soruşturmanın devamına karar verdi. Dosya yeniden incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kararda, bir itirafçının verdiği ifade doğrultusunda Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı hakkında işlem yapılması isteniyor.

AKP yanlısı isimler özellikle dün, Doç. Dr. Ulaşlı hakkında medyada karalama kampanyası başlatmıştı.

Princeton Üniversitesi diplomalı, genetik alanında çalışmaları bulunan akademisyen Ulaşlı Türkiye'nin aşı çalışmalarına başlaması için karşılık beklemeksizin göreve hazır olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu.
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