Korona Virüsü'nün rekor günü

Bir günda yaşanan 242 ölümün tamamının virüsün ‘merkez üssü’ olan Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei bölgesinde gerçekleştiği açıklandı. 12 Şubat 2010 tarihi, ‘Covid-19’ olarak adlandırılan corona virüsünün en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı yaklaşık 60 bine yükseldi.







Veri takibi yapan ‘worldometers’ internet sitesi ise toplam vaka sayısını 60 bin 373, toplam ölü sayısını ise 1.369 olarak veriyor. Siteye göre; durumu ciddi olan hasta sayısı 8 bin 219, şimdiye dek iyileşen vaka sayısı ise 6 bin 32.