Korona Virüsü salgınında vaka sayısı 80 Milyonu aştı

Corona virüsü salgınının halen en etkili olduğu ve en çok vaka görülen ülke ABD. ABD’de John Hopkins Üniversitesi verilerine göre vaka sayısı 18 milyon 985 bin 154 kişiye ulaştı. Salgın nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişi sayısı da 331 bin 916 kişi oldu.







ABD’de California eyaleti en çok vaka görülen ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet durumunda. California eyaletinin Los Angeles şehrinde bugüne dek 700 bine yakın vaka görülürken şehirde 9 bin 305 kişi de hayatını kaybetti. ABD’de en çok vaka görülen eyaletler sıralamasında California’yı Teksas, Florida ve New York izliyor.



