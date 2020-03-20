Samanyolu Haber /Sağlık / Korona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı /20 Mart 2020 20:17

Korona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Korona virüs salgınıyla ilgili uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Korona virüse yakalanan kişilerin büyük bir kısmında sindirim sistemi sorunu olduğu belirtildi.Çinli uzmanlar, yeni tip korona virüsün yeni belirtilerinin ortaya çıktığını belirtti.

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 Çinli uzmanlar, ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni septomlar konusunda uyardı.Korona virüse karşı yapılan incelemenin bulguları, 'American Journal of Gastroenterology' adlı dergide yayımlandı.

 Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu belirtildi.

Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.Korona virüste belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmiyor. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı.Şiddetli olgularda ise zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor. 
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