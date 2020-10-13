Koronavirüs'te korkutan gelişme: ABD'li şirket aşı testlerini durdurdu

ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson, bir katılımcıda açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından yeni tip Koronavirüs aşısının klinik denemelerini geçici olarak durdurdu.





Şirket, bahsi geçen hastanın durumunun bağımsız bir veri ve güvenlik denetleme kurulu tarafından incelendiğini bildirdi. Araştırmada çalışan doktorların da durumu inceleyeceği bildirildi.





Johnson & Johnson, binlerce kişinin katıldığı klinik denemelerde böyle durumlara rastlamanın normal olduğunu söyledi.





Eylül ayında da AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının klinik denemeleri katılımcılardan birinde açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından durdurulmuştu.





AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin klinik denemeleri Britanya, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da tekrar başlasa da ABD'de hâlâ durmuş durumda.