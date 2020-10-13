Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'te korkutan gelişme: ABD'li şirket aşı testlerini durdurdu /13 Ekim 2020 08:48

Koronavirüs'te korkutan gelişme: ABD'li şirket aşı testlerini durdurdu

Dünya çapında 38 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınıyla mücadelede kritik bir gelişme yaşandı... Aşıya en yakın şirketlerden biri olan Johnson & Johnson, katılımcılardan birinde "tanımlanamayan bir rahatsızlık" belirlenmesiyle birlikte aşı denemelerine ara verildiği duyuruldu.

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ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson, bir katılımcıda açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından yeni tip Koronavirüs aşısının klinik denemelerini geçici olarak durdurdu.

Şirket, bahsi geçen hastanın durumunun bağımsız bir veri ve güvenlik denetleme kurulu tarafından incelendiğini bildirdi. Araştırmada çalışan doktorların da durumu inceleyeceği bildirildi.

Johnson & Johnson, binlerce kişinin katıldığı klinik denemelerde böyle durumlara rastlamanın normal olduğunu söyledi.

Eylül ayında da AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının klinik denemeleri katılımcılardan birinde açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından durdurulmuştu. 

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin klinik denemeleri Britanya, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da tekrar başlasa da ABD'de hâlâ durmuş durumda.
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