Korona Virüsü'nde sevindiren gelişme

Çinli yetkililer, yeni vaka sayısının krizin patlak verdiği ilk günden bu yana ilk kez düşüşe geçtiğini duyurdu.Son bir günde virüsün enfekte olduğu insan sayısı 2 bin 9 oldu. Bir önceki gün bu sayı 2 bin 641 idi.





Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, şüpheli vaka sayısını 8 bin 228 olarak duyurdu. Müşahede altına alınan kişi sayısı şu an 158 bin 764. İyileşerek günlük hayatına dönenlerin sayısı ise 9 bin 419.





Bu arada koronavirüs hastaları için Çin hükümetinin kurduğu 3D evler de dikkat çekti.





Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Coronavirus'ün etkili olduğu Wuhan'a komşu şehir olan Xianning'deki bir hastanede karantinaya alınan hastalar için 3 Boyutlu yazıcılarla basılmış evler kullanıma sunulmuş. Her felakette aklımıza ilk 'çadır kurmak' geliyor. Niye hiçbir üniversitemiz bu konuya çalışmıyor" paylaşımında bulundu.





Koronavirüse karşı ilaç bulma çabası da sürüyor. Bu kapsamda Küba’dan iyi haber geldi. Küba “Virüsü yavaşlatan ilacı biz yaptık” açıklamasını yaptı.





Kübalı doktorların geliştirdiği bir ilaç, Çin'de koronavirüsüne karşı mücadele için seçilen 30 ilaçtan biri. Interferon alpha 2B'nin, hastaların en ağır safhaya geçmesini engellediği belirtildi.





Kübalı ilaç firması BioCubaFarma’nın bilim danışmanı olan doktor Luis Herrera Martinez, ilacın geçmişte bu koronavirüsüne benzer virüslere karşı etkili olması nedeniyle seçildiğini söyledi. Martinez, “İlaç bu gibi durumlarda avantajlı. Koruyucu bir mekanizma olarak çalışıyor, hastaların ölümle sonuçlanacak en ağır aşamaya geçmesini engelliyor” dedi.