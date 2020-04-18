Korona virüsünde son durum: Ölü sayısı 150 bini aştı!

Aylardır dünyanın konuştuğu tek gündem olan corona virüsü din, dil, ırk fark etmeksizin can almayı sürdürüyor. Salgında kritik bir eşik daha geride bırakılırken, Worldometers’ın verilerine göre 2.2 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 154 bin kişi hayatını kaybetti.





Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı 37 bini geçti. ABD'nin ardından en çok ölümler sırasıyla 20 bin barajını aşan İtalya ve İspanya ile 18 bin kişinin hayatını kaybettiği Fransa.





Türkiye'de ise dün paylaşılan son resmi rakamlara göre corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 1769 kişi öldü, 78 bin 546 kişiye tanı koyuldu.





TRUMP: YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ





Çin’in salgının başından bu yana şeffaf olmadığı yönünde iddialarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, görüşünü savunmaya devam etti.





Açıklamaları üzerine Wuhan’daki ölü sayısının güncellenerek yüzde 50 artmasına Twitter’dan değinen Trump, “Çin, ‘Görünmez Düşman'dan kaynaklanan ölümlerin sayısını iki katına çıkaran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler bundan çok daha yüksek ve ABD'den de çok yüksek. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz” ifadelerini kullandı.





NORMALE DÖNÜŞ PLANI





Trump, corona virüsü salgını nedeniyle duran ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması için eyalet valilerince izlenebilecek sürece dair planını da açıkladı. Trump’ın önce valilerle paylaştığı, daha sonra da basın toplantısıyla halka açıkladığı tavsiye niteliğindeki plan, eyaletlerde ekonomilerin üç aşamalı olarak yeniden faaliyete geçirilmesini öngörüyor.





Esnek yapıdaki plana göre, ilk aşamada yoğun test imkanının olduğu ve 14 günlük süre içinde vaka sayısında azalma eğiliminin görüldüğü eyaletlerde faaliyetler kısmi olarak yeniden başlayabilecek.









ALMANYA’DA 4 GÜN ÜST ÜSTE ARTIŞ





Corona virüsüyle mücadelesi örnek gösterilen ülkelerden Almanya’da, yeni görülen vakalarda üst üste 4 gündür artış yaşanıyor. Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte 3 bin 609 yeni tanı konulurken toplam vaka 137 bin 439’a yükseldi. Toplam can kaybı da 242 artarak 4 bin 110’a ulaştı.