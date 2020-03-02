Korona virüsünden ölenlerde kritik sınır aşıldı, ilk kez virüs görülen ülkeler çoğaldı

Öte yandan önceki gün Çin'de koronavirüsle mücadele için 33 gündür mesai yapan Çinli doktor "aşırı çalışmaktan dolayı" hayatını kaybetti.







Adının Cong Cinşing (Zhong Jinxing) olduğu belirtilen 32 yaşındaki doktorun Çin'in güneyinde bulunan Hong Kong yakınlarındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 33 gün aralıksız mesai yaptığı ve geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Çin'de koronavirüsle mücadele kapsamında ölen doktor sayısı 8'e ulaştı.





Daha önce koronavirüsü dünyaya duyuran ilk kişi olan 34 yaşındaki Çinli Doktor Li Vınliyan (Li Wenliang) enfekte olması sebebiyle karantinadayken hayatını kaybetmiş bu olay birçok kesim tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. 34 yaşındaki doktor Vınliyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi açıklamasından 3 hafta önce koronavirüs tehlikesini haber vermiş ancak bu hareketi sebebiyle Vuhan polisi tarafından sorguya çekilmişti.





Dünya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine çıkarken, vaka sayısı 89 bini geçti





Öte yandan dünyada koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 3 bini aşarken, enfekte olan hasta sayısı da en az 89 bin olarak açıklandı.





Virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke olan Güney Kore'de vaka sayısı 4 bin 212'yi geçti. Ölü sayısı ise 22'de kaldı. Çin’den sonra en çok ölümün yaşandığı İran’da ölü sayısı 54'e yükseldi.





Koronavirüs sebebiyle İtalya'da ölü sayısı 34, Diamond Princess gemisinde 6, Japonya'da 6, Fransa ve Hong Kong'da 2, ABD, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Avustralya'da 1 oldu.





ABD'de ikinci ölüm





Amerika Birleşik Devletleri Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.





Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti. Böylelikle ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşanan ölüm sayısı 2'ye yükseldi.





Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyit edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.





Fransa'da 30 yeni vaka bildirildi





Fransa'da 30 yeni koronavirüs vakası bildirildi. Ülkede virüsten etkilenenlerin sayısı 130'a yükseldi. Fransa'da şimdiye kadar virüsün görüldüğü 2 kişi hayatını kaybetti. Paris’teki ünlü Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.





Çekya'da ilk vaka görüldü





Çekya'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 3 kişide Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Hastalardan ikisinin Çekya birisinin ABD vatandaşı olduğunu belirten Vojtech, hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.





Dominik Cumhuriyeti'ne de sıçradı





Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde İtalya vatandaşı bir kişide Covid-19 tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Rafael Sanchez Cardenas, ülkeye 22 Şubat'ta giriş yapan 62 yaşındaki bir İtalyanda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Latin Amerika ülkelerindeki Kovid-19 vakaları ilk Brezilya'da, ardından Meksika ve Ekvador'da görülmüştü.





Almanya'da koronavirüs taşıyan öğretmenin okulu kapatıldı





Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden dolayı görev yaptığı okul 15 Mart’a kadar kapalı tutulacak. Ayrıca öğretmen ile birlikte okuldaki 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.





Belçika'da ikinci virüs vakası





Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, Fransa’nın kuzeyinden gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.





Koronavirüs vakası Bahreyn'de 47'ye, İngitere'de 35'e, Irak'ta 19'a yükseldi





Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede beşi Bahreyn, biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere altı kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi.





Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran’dan kısa bir süre önce dönen altı kişide Covid-19 tespit edildiği kaydedildi. İngiltere'de de koronavirüs vakası sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.





İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi





Ülkede 21 Şubat Cuma patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 694'e ulaştığını, ölü sayısının da 34’e yükseldiğini açıkladı.





Ermenistan'da ilk Covid-19 vakası





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu. Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran’dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.



