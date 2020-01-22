Samanyolu Haber /Dünya / Korona virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi /22 Ocak 2020 21:41

Korona virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde başladığı tahmin edilen korona virüs salgınında ölenlerin sayısı 17’ye yükselirken vaka sayısının da 540’a çıktığı bildirildi.

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Çin’in Wuhan kentinde başladığı tahmin edilen korona virüs salgınında ölenlerin sayısının 17’ye çıktığı, teyit edilmiş vaka sayısınınsa 540 olduğu bildirildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre salgına yol açan korona virüs ailesinden 2019-nCoV olarak adlandırılan virüsün ilk olarak Wuhan kentinde bir balık pazarında yasadışı olarak satılan yılan, kuş gibi hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor. Korona virüsler hayvanlardan insanlara bulaşsa da, Çin Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu virüste insandan insana bulaşmanın söz konusu olduğunu belirtiyorlar.

Virüsün neden olduğu semptomlar Çin'in yanısıra Tayland, Japonya, Güney Kore'de görüldü. Dün de ABD'de zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı açıklandı.

Meksika'da da yetkililerin ülkenin kuzeyinde olası bir vaka üzerinde incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgına karşı uluslararası ölçekte önlem alınmasının gerekip gerekmediği konusunu değerlendirmek için bu hafta acil olarak toplanması bekleniyor.
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