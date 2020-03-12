Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'ten sonra Afrika'da Lassa ateşi hastalığı /12 Mart 2020 15:39

Koronavirüs'ten sonra Afrika'da Lassa ateşi hastalığı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı haftalık açıklamada, ülkede son 10 haftada salgının 29 eyalete sıçradığını belirtti.

Ihekweazu, eyaletlerde 856 vaka tespit edildiğini ve 144 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede salgın nedeniyle Ebonyi eyaletinde bir hastane, Ondo eyaletinde ise bir üniversite geçici olarak kapatılmıştı.

GEÇEN YIL 129 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede 'acil durum' ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.
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