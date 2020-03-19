Samanyolu Haber /Gündem / Korona virüsünün yeni belirtileri açıklandı /19 Mart 2020 10:09

Korona virüsünün yeni belirtileri açıklandı

Almanya'daki Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck: Korona virüsü hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybı görülüyor.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan insanların yaklaşık üçte ikisinde kısa bir süre için koku ve tat kaybı görüldüğü belirtildi.
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung’e konuşan Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, koronavirüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybının görüldüğü, bunun dışında hastaların yüzde 30’unda da ishal gözlendiğini söyledi.

Kovid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun sadece hafif semptomlar yaşadığının altını çizen virolog, yeni tip koronavirüsün SARS-1’den daha az tehlikeli ama daha aktif yayıldığını dile getirdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona virüsünün yeni belirtileri açıklandı Sonraki Haber >>

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:21