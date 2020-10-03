Samanyolu Haber /Gündem / Korona yalanına devam! /03 Ekim 2020 19:40

Korona yalanına devam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Her pozitif vak'ayı hasta diye açıklamıyoruz." itirafına rağmen verileri bakanlık aynı yöntemle açıklamaya devam ediyor. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1.502 kişiye daha yeni Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

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Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 8 bin 195 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı ise 318 bin 663'e yükseldi. Vak'a sayısı bilgisi ise paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şahsi Twitter hesabında, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak." ifadelerini kullandı. 

Dünya Sağlık Örgütü, Korona verilerine uluslararası kriterlere göre açıklaması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. 

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