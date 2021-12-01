Samanyolu Haber /Gündem / 'Korona yardımlarıyla' Lamborghini almış! /01 Aralık 2021 12:07

'Korona yardımlarıyla' Lamborghini almış!

ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın Covid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee’nin Covid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.

9 YIL HAPİS Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

700 BİN DOLARA EL KONULDU Açıklamada, Lee’nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

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