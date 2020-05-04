Samanyolu Haber /Gündem / Korona yasağını deldi, kalp krizinden hayatını kaybetti /04 Mayıs 2020 22:07

Korona yasağını deldi, kalp krizinden hayatını kaybetti

Büyükşehirler de Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve jandarmayı görünce de kaçmaya çalışan vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde arkadaşıyla dışarıda sohbet eden 20 yaşındaki Ömer Avaz, jandarma devriye ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Antalya'da dün saat 22.00 sularında Döşemealtı ilçesi Karataş Mahallesi'nde arkadaşıyla sohbet eden 20 yaşındaki Ömer Avaz jandarma ekiplerini görüp kaçmaya çalışırken kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Ilıca Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Ömer Avaz, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala arkadaşı A.E.T. ile birlikte otomobilde sohbet ederken jandarma devriye ekiplerini gördü.

Jandarma aracının flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evlerine doğru kaçmaya başlayan iki gençten Ömer Avaz, yaklaşık 100 metre koştuktan sonra yere yığıldı.

Arkadaşının yere yığıldığını gören A.E.T. ve çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Avaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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