Samanyolu Haber /Sağlık / Korona yüzünden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak /05 Haziran 2020 11:00

Korona yüzünden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Sağlık Bakanlığı Coronavirus Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, yaz mevsiminin gelmesi ve tatil sezonun açılmasıyla ilgili bazı uyarılarda bulundu. Turan, eskisi gibi yaşanmaması gerektiğinin bilincinde olunmasını istedi.

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Tatil sezonuna ilişkin uyarılarda bulunan Turan, tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Turan, “Çünkü, bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük” dedi.

Doç. Dr. Turan toplu alanlarda havuza girmeden önce ise duş alınması gerektiğini kaydederek, “Havuza girmeden önce kişisel temizlikleriniz tam olmalı. Duşlarınızı almış olmalısınız. Ondan sonra havuza girmenizi tavsiye ediyoruz. Bu kurallara uymak bu dönem daha da üzerinde durulması gereken bir konu olduğu için bunları mutlaka göz ardı etmemeliyiz”  ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Turan, ayrıca 1 Haziran itibarıyla kuralların gevşetilmesinin 2'nci bir dalga gelme ihtimalini arttırdığına dair yorumlara ilişkin de bu riskin daima bulunduğunu belirtti. İnsan hareketlerinin olduğu alanlarda bu korkuyu taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Turan, eskisi gibi davranılmaması gerektiği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

‘ESKİSİ GİBİ YAŞAMAMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDA OLMALIYIZ’

“Yeni normalde eskisi gibi davranmamamız gerektiğini unutmayalım. Her seferinde buna dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. İnsan hareketleri demek virüsün de hareket etmesi demek. O yüzden de mümkün olduğunca toplu alanlarda olmamaya çalışalım. Toplu alanlarda bulunmaya mecbursak mutlaka maske takalım, sosyal mesafelerimize mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Eskisi gibi yaşamamamız gerektiğinin bilincinde ve farkında olmalıyız" dedi. 

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