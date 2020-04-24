Samanyolu Haber /Dünya / Korona zenginleri belli oldu /24 Nisan 2020 11:50

Korona zenginleri belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs salgını dönemi boyunca bazı iş insanları servetlerini 282 milyar dolar artırdı, şirketlerinin toplam değeri 3.2 trilyon dolara ulaştı.

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Milyarder iş insanları bu dönem boyunca servetlerini ortalama yüzde 10 oranında artırırken, ülkede 22 milyondan fazla kişi işini kaybederek işsizlik fonuna başvurdu.

Euronews'te yer alan habere göre bu durumdan en çok kar eden kişi dünyanın en zengin kişisi olan Amazon.com'un kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Jeff Bezos oldu.

Mevzuat Çalışmaları Ensttitüsü'nün (IPS) araştırmasına göre, Bezos'un serveti Covid-19 salgının ilk döneminde düşerken, internet üzerinden yapılan alışveriş oranlarının artmasıyla daha sonraki süreçte 25 milyar dolar artış gösterdi. Bu dönemde Bezos'un sahip olduğu yüzde 15.1'lik Amazon hisseleri yüzde 31 oranında değer kazandı.

Bunun yanında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın serveti yüzde 10 artarken, Musk'ın sahip olduğu yüzde 18.5'lik Tesla hisseleri de 2020 başından beri yüzde 73 oranında rekor bir yükseliş gösterdi.

Zoom'un sahibi Eric Yuan en karlı isimlerden oldu

IPS verilerine göre koronavirüs krizinden en karlı çıkan isimlerden biri de, konferans sistemiyle görüntülü konuşma imkanı sunan Zoom bilgisayar ve akıllı telefon uygulamasının sahibi Eric Yuan oldu. Yuan'ın serveti 1 milyar dolar artarak 2.58 milyar dolara ulaştı.

IPS'ye göre koronavirüs salgını döneminde ABD'nin en zengin 34 milyarderinin serveti artış gösterirken, aynı raporda söz konusu kişilerin son 10 yıldaki servetleri ise yüzde 80.6 oranında yükseldi.

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