Korona'da bilim adamlarını şaşırtan tehlikeli mutasyon

Fox News’un aktardığı habere göre, İngiltere’deki Francis Crick Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı, laboratuvar deneyi sonucu yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) sivri uçlarının değişikliklere uğrayarak daha inatçı hale gelebildiğini tespit etti.







Araştırmada, “Bu kadar karmaşık bir nüfuz etme mekanizmasına ne grip ne de HIV sahip.” ifadelerine yer verildi.





Virüsün protein uçlarının laboratuvar şartlarında çok hızlı değişim yeteneğini gösterdiğini dile getiren araştırmacılar, uçların sadece 60 saniye içinde değişebildiği kaydedildi.





ANTİKORLARA KARŞI KENDİNİ GİZLİYOR





Oysa gerçek hayatta yayılması için zamana ihtiyacı var.





Bilim insanları, Koronavirüs'ün antikorlar tarafından belirlenmeye karşı korunmak için böyle değişim geçirdiğini düşünüyor.





Uzmanlar ayrıca bu araştırmanın çok önemli olduğunu, çünkü virüsün niçin bu kadar bulaşıcı olduğunu ve ona karşı nasıl mücadele edilebileceğini anlamaya yardımcı olacağını kaydetti.