Samanyolu Haber /Sağlık / Koronada bir belirti daha tespit edildi /15 Ekim 2020 20:23

Koronada bir belirti daha tespit edildi

Tüm dünyada 39 milyona yakın kişiyi hasta eden ve 1 milyonu aşkın kişinin de ölümüne neden olan koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Koronavirüse ilişkin ise her geçen gün bir yeni belirti daha ortaya çıkıyor. Virüsün yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk olurken bazen de belirti vermiyor. Virüsle ilgili yeni belirti ise baş dönmesi.

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Prof. Dr. Arif Şanlı, "Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19'a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var. Koronavirüs kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek baş dönmesi ve denge bozukluğuna neden oluyor" dedi.

“Kulak aynı zamanda denge organıdır” diyen Şanlı “Kulak patolojilerinde hastalarda şiddetli baş dönmeleri, bulantı ve kusmalar olabilir” ifadelerini kullandı.

Şanlı, şunları söyledi:

“Koronavirüs grip, nezle yapan virüsler gibi aynı belirtileri yapıyor. Bu hastalar bize burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısıyla birlikte herhangi bir nezle hastası gibi başvurabiliyor. Koronavirüs kana karışabiliyor, beyin dokusuna geçebiliyor ve sinir dokusunu da seven bir virüs. Direkt sinire yayılabiliyor. Belirtiler arasında koku alamama söz konusu. Koku ve tat alma bozukluğu tamamen sinir sistemi etkilemesinden kaynaklanıyor ve bu koku merkezi yoluyla da beyne geçiyor. Aynı şekilde kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek denge bozukluğuna neden oluyor. Sinir sistemine afinitesi (çekim gücü) var. Vestibüler nörit (denge sinir iltihabı) dediğimiz bir hastalık var. Bu da nörolojik bir hastalıktır. Denge siniri virüs tarafından istila ediliyor ve bu şekilde baş dönmesine neden oluyor.”

Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini belirten Şanlı, şöyle devam etti:

“Baş dönmelerinin çoğu kulakla ilgilidir. Kulak işitme organı olmasının yanı sıra denge organıdır. Bunların en önemlisi ve halk arasında da yaygın olarak bilinen kristal oynamasıdır. Bu baş dönmeleri kısa süreli ama çok şiddetlidir. Kulaktaki sıvı basıncının artmasına bağlı meniere hastalığı dediğimiz; şiddetli ve saatlerce süren baş dönme atağı olur. İşitmeyi düşürür ve doluluk hissi yapar. Bunun dışında denge siniri iltihaplanmasına bağlı baş dönmeleri de karşımıza çıkmaktadır.” 
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