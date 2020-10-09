Samanyolu Haber /Dünya / Koronada dün yeni rekor kırıldı /09 Ekim 2020 09:50

Koronada dün yeni rekor kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da ikinci dalganın gelmesiyle Covid-19 günlük vaka sayısında perşembe günü rekor artış yaşandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Örgütün verilerine göre, 24 saat içerisinde Covid-19 vakalarında 338 binden fazla artış oldu. Böylelikle dünyadaki toplam vaka sayısı 36 milyon 662 bine ulaşmış oldu. Salgında bu güne kadar 1 milyon 65 bin kişi hayatını kaybetti.

Rekor vaka artışın arkasında, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde vakaların yeniden artması var. DSÖ'ye göre Avrupa bölgesi şu an Hindistan, Brezilya ve ABD'den fazla vaka bildiriyor.

Ancak uzmanlar, tespit edilmemiş vakalar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Avrupa'da rekor seviyede vaka sayısı

Birleşik Krallık'ta, perşembe günü bildirilen günlük vaka sayısı 17 binden fazlaydı.

İngiltere Halk Sağlığı yetkilisi Dr Yvonne Doyle, ülkesinde salgına ilişkin, "Vaka ve hastaneye kabullerde kesin ve sürekli bir artış görüyoruz. Bu trend gayet açık ve çok endişe verici" diye konuştu.

Fransa'da ise son zamanlarda günlük Covid-19 enfeksiyonları 18 binlerin eşiğinde. Hükümet, bar ve restoranları kapatma gibi birçok yeni önlemlere başvuruyor.

Günlük yaklaşık 4 bin vaka ile Almanya, diğer ülkelere göre daha iyi durumda olsa da, perşembe günü nisan ayından bu yana yeni vakalardaki en büyük günlük artış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronada dün yeni rekor kırıldı Sonraki Haber >>

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:37