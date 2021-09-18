Korona'da düşündüren tablo: Tam 5.7 kat arttı

Türkiye'de temmuz ayı başında corona virüsü tablosunda 4 bin 500'ün altına inen günlük vaka sayısı 17 Eylül 2021 günü itibariyle 30 bine dayandı.





Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Temmuz’da 50’nin altına inen Ağustos’ta 100’ün üzerine çıkan günlük vefat sayısı ise 19 Ağustos’tan bu yana 200’ün üzerinde seyrediyor.





Sözcü gazetesi'nde yer alan habere göre Temmuz ayından bu yana corona virüsüne bağlı günlük ölüm 5 kattan fazla artarken, tablo geçen yılla kıyaslandığında daha ağır bir sonuç ortaya çıkıyor.





19 Ağustos – 17 Eylül’ü kapsayan 30 günlük dönemde 2020 yılında bin 299 kişi corona virüsünden yaşamını yitirdi.





Bu yıla gelindiğinde ise söz konusu tarihlerdeki toplam ölüm 7 bin 465 oldu.





Yüzde 474’lik artışa işaret eden tablodaki bu değişim uzmanlar tarafından Delta varyantına, önlemlerin gevşetilmesine ve temizlik, mesafe ve maske kuralına daha az özen gösterilmesine bağlanıyor.





Aşı konusunda yoğun mesaiye rağmen yoğun bakım ünitelerinin dolmaya başlaması ve ölüm sayılarının artması sonbahar için endişe kaynağı…





AVRUPA’DA DURUM NASIL?





Almanya





Nüfusu hemen hemen Türkiye ile aynı olan Almanya’da son 30 günde vefat sayısının en yüksek olduğu gün 62 kişi ile 30 Ağustos olarak gerçekleşti. Yıl başında corona virüse bağlı gerçekleşen günlük ölüm sayısı bini aşan ülkede Haziran ayının ortasından bu yana günlük vefat sayısı 100’ün üzerine çıkmadı. Almanya’da son 7 günün ortalama vefat sayısı 46 oldu.





Birleşik Krallık





Ocak ayı başında günlük vefat sayısının bin 600’ün üzerine çıktığı Birleşik Krallık’ta temmuz ayından bu yana corona virüse bağlı ölümlerde artan trend dikkat çekiyor. Günlük vefat sayısı dün 178’i görürken, son 30 günde rakam 100’ün altına birkaç kez indi. 68 milyon nüfuslu Birleşik Krallık’ta son 7 günün ortalama vefat sayısı ise 142.





Fransa





Corona virüs bağlı ölüm sayısının azalan bir trend gösterdiği Fransa’da Ağustos ayında 220’yi aşan vefat sayısı dün itibariyle 70’in altına geriledi. Corona virüsün ilk dalgasında günlük vefat sayısının bini aştığı 67 milyon nüfuslu Fransa’da son 7 günün ortalama vefat sayısı 74.



