Samanyolu Haber /Sağlık / Koronada kitle bağışıklığı eşiği değişti /29 Temmuz 2021 19:33

Koronada kitle bağışıklığı eşiği değişti

Koronavirüs salgınında Delta varyantının baskın hale gelmesi ve aşılama uygulamasına rağmen henüz büyük bir kesimin aşı olmamış olması nedeniyle vaka oranları hızla artıyor. Türkiye’de kısıtlamaların kaldırılması, yaz ve bayram tatilindeki yoğun hareketlilik nedeniyle kısa sürede vaka oranları 20 bine tırmandı.

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Uzmanlar iki hafta içinde vakaların yüz bine yükseleceğini tahmin ediyor.Delta varyantı toplumsal bağışıklık oranlarındaki hesaplamaları da değiştirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Tüm nüfus yüzde 85 aşılanmış olmalı ki salgın kontrol edilsin. Alfa için yüzde 70 idi. O nedenle salgın tüm, hatta aşılanmasını yüzde 50 üzerinde tamamlayarak, açılmaya başlayan ülkelerde pik yapıyor” dedi

Davutoğlu şöyle devam etti:

“Delta karşısında aşı etkisini azalttı mı ve yeni strateji ne olmalı diye sürekli araştırılıp dökümente ediliyor. Bu yeni bilinmez evre için cevap; salgın bir süreliğine kontrolden çıktı ama aşı ile hastalık ve ölümler kontrol edilebiliyor.

Türkiye bu evrede; aşılanma hızı ( eç başladık, doz aralarını açtık, tutarlı strateji kuramadık) hastalık kontrolüne yetişecek mi?”

Şenol, 10-14 gün içinde ikinci doz bitişi ile aşılanma hızının yüzde 40, ancak vaka sayılarının 100 bini bulacağını söyledi.
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