Korona'da Malatya muamması

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının olduğundan daha az gösterildiğini belirterek, "25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vak'ası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vak'ası bildirilmiştir." dedi.





Çıray, iktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini belirterek, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.







İl sağlık müdürlükleri ve bakanlık tarafından paylaşılan verilerin birbirini tutmadığını ifade eden Çıray, "Son olarak Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır." dedi.





AKP YÖNETİMİ MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE HAZIRLIKLI DEĞİL





"Bugün gelinen noktada vatandaşlarımızın durumu içler acısıdır." diyen Çıray, "Ülkenin her yerinden, hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarım tarafından aranıyorum ve dinlediklerim beni ürpertiyor. Şimdi ise mevsim değişikliği başladı ve bu değişiklik dönemlerinde başka hastalıklarda artış olması kaçınılmazdır." diye konuştu.





COVID-19 TABLOSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GÜVEN KAYBIDIR





Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın mart ayının ikinci yarısından bu yana her akşam kamuoyu ile paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda verilerin değiştirildiğini belirten Çıray, "Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve toplam entübe hasta sayısı parametreleri tablodan kaldırılarak Sn. Bakan’ın ve Bakanlığın güvenilirliği büyük yara almıştır. Üstelik bu değişiklikten Bilim Kurulu’nun dahi bilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır." dedi.





ÇIRAY: AÇIKLADIKLARI COVID-19 RAKAMALARINI 10 İLE ÇARPIN





Çıray, "Bugün itibarıyıla sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vak'a artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır. Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum, ancak ölüm sebebine Covid yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur.





Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde Covid-19 pozitif olan sekiz kişi defnedilmiştir. Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan Covid-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır." dedi.