Korona'da moral bozan haber!

Britanya hükûmetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, Birleşik Krallık'ta yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün daha hızlı yayıldığını söyledi.





Prof. Whitty, Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu'nun (NERVTAG yapılan ön modelleme çalışmaları ve Güney'de artan Koronavirüs vak'alarının ardından ortaya çıkan yeni türün daha hızlı yayıldığı sonucuna vardığını aktardı.





DAHA FAZLA CAN KAYBINA SEBEP OLABİLİR Mİ?





Yazılı açıklama yapan Whitty, "Durumu, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirdik, mevcut verileri analiz etmeye devam ediyoruz. Şu anda yeni türün daha yüksek oranda ölüme sebep olacağına veya aşıyı ve tedaviyi etkileyeceğine dair herhangi bir delil bulunmuyor." dedi.





Whitty bu gelişmenin akabinde halkın bulaşmayı azaltmak için tedbirlere devam etmesinin çok daha fazla hayati önem taşıdığını vurguladı.