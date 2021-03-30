Koronada tablo gittikçe ağırlaşıyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana yeni vaka sayısı ilk kez 37 bini aşmış oldu. En son 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 198 vaka tespit edilerek vaka sayısında rekor artış gözlemlenmişti.





Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. 30 Mart Salı gününün verilerine göre 235 bin 298 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45’e ulaştı.





Son 24 saatte semptom gösteren bin 376 hastayla birlikte 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880’e çıktı. Can kaybı da 155 artarak 31 bin 385’e yükseldi.





Güncel verilere göre 19 bin 925 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.6 oldu.





Öte yandan dün bin 998 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 54’e yükseldi.