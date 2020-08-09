Samanyolu Haber /Sağlık / Korona'da yeni semptom kuşkusu: Geçmiyorsa şüphelenmek gerek /09 Ağustos 2020 14:04

Korona'da yeni semptom kuşkusu: Geçmiyorsa şüphelenmek gerek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya çapında vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken yapılan bilimsel bir araştırma gündeme damga vurdu. Dört gün boyunca hıçkırık tutan bir adamda Kovid-19 tespit edildiği belirtilirken, uzmanlar bunun virüsün yeni bir belirtisi olabileceğini duyurdu.

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Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'da yayınlanan akademik bir makalede salgının yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi.

Sputnik ajansında yer alan çeviri makalede Chicago’da 62 yaşındaki bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, "Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4'e çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Yaşananları dergiye aktaran Chicago'daki Cook County Hastanesi'ndeki doktorlar, Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerek. Doktorlar, Kovid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor dedi. 
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