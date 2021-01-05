Koronadan 194 kişi daha hayatını kaybetti

Bugün bin 477 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 695 vaka tespit edildi. Koronavirüs pandemisi dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de kaygı yaratmaya devam ediyor.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:





"Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz."