Koronadan 29 bin 762 vaka, 146 can kaybı

Bugün toplam 221 bin 738 test yapıldı. Semptom gösteren bin 142 kişiyle birlikte toplam 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre son 24 saatte 146 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 462’ye yükseldi. Bugün iyileşen 17 bin 761 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 881 bin 643’e yükseldi.





Sağlık Bakanlığı, dün 138 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 6 yeni hastayla birlikte toplam 26 bin 182 vakanın tespit edildiğini ve 19 bin 201 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.