Samanyolu Haber /Sağlık / Koronadan can kaybı 25 bin 605'e yükseldi /28 Ocak 2021 21:15

Koronadan can kaybı 25 bin 605'e yükseldi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saat içerisinde yapılan 173 bin 210 testten 7 bin 279'u pozitif çıktı.

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Virüs nedeniyle bugün 129 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi.Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 173 bin 210 testte 7 bin 279 vaka, 670 hasta tespit edildi. 

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, toplam vefat sayısı 25 bin 605, toplam ağır hasta sayısı 1751, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 340 bin 216 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
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