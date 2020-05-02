Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı bir iddia daha! /02 Mayıs 2020 18:15

Çarpıcı bir iddia daha!

Koronavirüs vak'a sayılarının olduğundan daha az gösterildiğine dair çarpıcı bir rapor daha ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldıray Sarı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Çakılcıoğlu şahsi Twitter hesabında, "Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tümbel-Sen'in kurucuları arasında olan Yıldıray Sarı'nın ölüm raporunda "Bulaşıcı hastalık(doğal ülüm)" ibaresi dikkati çekti.

Tümbel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu "5 Nolu şube olarak ölüm raporunun düzeltilmesi için çalışıyoruz. Çünkü Covid-19 yazılması salgınla ilgili istatistiklerin doğru tutulması hem de emeklilik, tazminat hakkının korunması açısından önemli." dedi. 

Buruncu, Covid-19 nedeniyle ölümlerin "iş kazası" statüsünde olduğunu söyledi. 

BU SABAH HAYATINI  KAYBETTİ

Yıldıray Sarı, 56 yaşındaydı. 6 Nisan'da hastaneye yattıktan birkaç gün sonra yoğun bakıma alınmıştı. Sarı'nın 2 çocuğu ve karısı da karantinaya alındı. 

T24'ün haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Covid-19 tedavisi gören Sarı ölüm raporuna göre bu sabah saat 9:55'te hayatını kaybetti. 

4 Nisan verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 471 çalışanına Covid-19 teşhisi konulmuştu. 

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