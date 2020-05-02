Çarpıcı bir iddia daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldıray Sarı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.







Çakılcıoğlu şahsi Twitter hesabında, "Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.





Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tümbel-Sen'in kurucuları arasında olan Yıldıray Sarı'nın ölüm raporunda "Bulaşıcı hastalık(doğal ülüm)" ibaresi dikkati çekti.





Tümbel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu "5 Nolu şube olarak ölüm raporunun düzeltilmesi için çalışıyoruz. Çünkü Covid-19 yazılması salgınla ilgili istatistiklerin doğru tutulması hem de emeklilik, tazminat hakkının korunması açısından önemli." dedi.





Buruncu, Covid-19 nedeniyle ölümlerin "iş kazası" statüsünde olduğunu söyledi.





BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ





Yıldıray Sarı, 56 yaşındaydı. 6 Nisan'da hastaneye yattıktan birkaç gün sonra yoğun bakıma alınmıştı. Sarı'nın 2 çocuğu ve karısı da karantinaya alındı.





T24'ün haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Covid-19 tedavisi gören Sarı ölüm raporuna göre bu sabah saat 9:55'te hayatını kaybetti.





4 Nisan verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 471 çalışanına Covid-19 teşhisi konulmuştu.



