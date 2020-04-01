Korona'dan öldüyse 100 kişiye bulaşmıştır!

Adana'da önceki gece kalp rahatsızlığı şikâyeti ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi "Bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)" olarak yazılınca cenazesinin defnedilmesine 3 mezarlıkta da izin verilmedi.





Cenaze arabasında dolaştırılan ve tekrar morga konulan cenaze ölüm raporu "kalp krizi" olarak düzeltildikten 1 gün sonra toprağa verilebildi.





Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk babası Yasin İregöl (57) önceki gece kalp krizi geçirdi.





RAPORDA "ÖLÜM SEBEBİ BULAŞICI HASTALIK" YAZIYORDU

Kalp ve diyabet hastası olduğu belirtilen İregöl özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İregöl kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ölüm sebebi olarak "Bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)" yazılan İregöl'ün cenazesi, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.





Cenaze defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Ancak görevliler, ölüm raporundaki "bulaşıcı hastalık" ifadesi sebebiyle defin işlemine izin vermedi. Bunun üzerine İregöl'ün cenazesi, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürüldü.





Mezarlıktaki görevliler aynı gerekçeyle defin için izin vermedi. Yasin İregöl'ün cansız bedeni, hayatını kaybettiği hastaneye geri götürülerek morga konuldu. Yapılan görüşmelerin ardından İregöl'ün ölüm raporu, "Kalp krizi" olarak yeniden tanzim edildi.





Ailesi tarafından hastane morgundan yeniden alınan İregöl'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.





"KORONAVİRÜS'TEN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİYSE 100 KİŞİYE BULAŞMIŞTIR"





Ölen Yasin İregöl'ün ağabeyi Asım İregöl, gece rahatsızlandıktan sonra kardeşini hastaneye getirdiklerini belirterek, "Daha önce açık kalp ameliyatı olmuştu, aynı hastanede de diyalize giriyordu. Nefes alamıyordu, terini sildim, ağzını yüzünü sildim. Tahlil yapmadan 'bu virüstür' dediler. İçeri alıp, müdahale edeceklerini söylediler. Daha sonra 'Hakkın rahmetine kavuştu, gidebilirsiniz. Sabah cenazeyi alabilirsiniz' dediler."





"Eğer Koronavirüs ise ben kardeşimin terini sildim, eşime, gelinime, çocuklarıma sarılıp ağladım. Bize hiçbir karantina yapılmadı." diyen İregöl, "Eğer Koronavirüsten öldüyse cenazeyi hiçbir önlem almadan niye bize verdiler? Eğer kalp krizi geçirip de öldüyse raporda neden bulaşıcı hastalık yazıyor?" sorularını yöneltti.





İregöl, "Kendi imkânlarımızla ailemize başka hastanede test yaptırdık, fakat negatif çıktı. Eğer cenaze Korona yüzündense bizden 100 kişiye virüs bulaşmıştır." diye konuştu.

