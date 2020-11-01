Samanyolu Haber /Sağlık / Koronadan ölenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti /01 Kasım 2020 16:24

Koronadan ölenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 200 bin 405'e, vaka sayısı 46 milyon 394 bin 211'e yükseldi.

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Korona virüsü salgını sonbaharla birlikte dünya genelinde büyük bir yayılma hızı gösterdi. Avrupa'da ülkeler yeniden yasaklamalara giderken, can kayıpları da artıyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 200 bin 405'e, vaka sayısı 46 milyon 394 bin 211'e yükseldi.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 236 bin 72 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 159 bin 902 ile Brezilya, 122 bin 149 ile Hindistan, 91 bin 753 ile Meksika, 46 bin 555 ile İngiltere, 38 bin 618 ile İtalya, 36 bin 788 ile Fransa, 35 bin 878 ile İspanya, 34 bin 864 ile İran ve 34 bin 476 ile Peru izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 33 milyon 487 bin 910 kişi iyileşti.
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