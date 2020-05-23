Samanyolu Haber /Dünya / Koronadan servetlerine servet katarak çıktılar /23 Mayıs 2020 14:01

Koronadan servetlerine servet katarak çıktılar

Dünya ekonomilerini alt üst eden koronavirüs (Covid-19) salgını, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan bazı isimlere yaradı.

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Verilere göre, salgın nedeniyle ABD'de sadece bir ayda 20 milyon kişi işini kaybetti. Buna karşın, Facebook'un kurucusu ve başkanı Mark Zuckerberg ile Amazon'un başkanı Jeff Bezos servetlerine servet kattı. Böylece iki şirket, virüsten en karlı çıkanlar oldu.

'Süper zenginler' olarak nitelendirilen iki ismin servetinde kayda değer artış yaşanırken, Americans for Tax Fairness (Vergi Adaleti için Amerikalılar) ve Politika Araştırmaları Enstitüsü Eşitlik Programı'nın raporuna göre, bahse konu iki ABD'li milyarderin serveti koronavirüsün patlak vermesi sonrasındaki iki ay içinde yüzde 15 oranında arttı.

ABD'li 600'ü aşkın milyarderin toplam servetinin 18 Mart-19 Mayıs tarihleri arasında 434 milyar dolar arttığı kaydedildi. Bu artışta, özellikle teknoloji firmalarının borsa değerlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Analize göre, e-ticaret ve bulut teknolojisi şirketi Amazon'un başkanı Jeff Bezos'un serveti yüzde 30 artarak 147 milyar 600 milyon dolara, Facebook'un başkanı Mark Zuckerberg'in serveti ise yüzde 45'in üstünde artışla 80 milyar dolara yükseldi.

ABD'li zenginlerin serveti büyürken ülkede koronavirüs nedeniyle işsizlik ise tırmanmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre ülkede Mart ayı ortasından bu yana işini kaybedenlerin sayısı 36 milyon 800 bini aştı.

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