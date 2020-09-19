Samanyolu Haber /Gündem / Koronadan son 24 saatte Hindistan'da 1247, Brezilya'da 858, Meksika'da 624 kişi öldü /19 Eylül 2020 14:42

Koronadan son 24 saatte Hindistan'da 1247, Brezilya'da 858, Meksika'da 624 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1247, Brezilya'da 858, Meksika'da 624 kişi öldü.

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1247 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bin 619'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 93 bin 337 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 15'e çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon 208 bin 431 kişi iyileşti.


Brezilya
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 858 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 135 bin 793'e, vaka sayısı da 39 bin 797 artarak 4 milyon 495 bin 183'e yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 789 bin 139 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 624 artarak 72 bin 803'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 841 artışla 688 bin 954'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 492 bin 192 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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