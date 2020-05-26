Artık böyle!

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde "yeni normal" kapsamında yeni kurallar uygulanacak.





"Yeni normal" olarak isimlendirilen Koronavirüs sonrası dönemde tatiller de değişecek.







Turizmin başşehri Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu.





9 METREKARELİK ALAN DIŞINI ÇIKILAMAYACAK





Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar teşkil ediliyor.





Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Belediye personellerinin yarına kadar halk plajında 200 kişinin aynı anda hizmet alacağı özel alanları tamamlaması planlanıyor.





Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek. Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek.





Misafirler isterlerse tek kişilik eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek.





Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak.





9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.





SAHİLDE SİGARA İÇMEK YASAK





Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Plajda sigara içmek yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden Koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan tahsis edileceğini söyledi.