Korona'dan sonra hangi sektörler parlayacak? Hangileri batacak?









Turhan Bozkurt'un cevap verdiği sorulardan bazıları





Korona'dan sonra hangi sektörler parlayacak?

Korona Krizi bütün Dünyayı kasıp kavuruyor. Boeing, Delta Airlines, EasyJet gibi devasa firmalar devlet yardımı için sıraya girdi?

Salgının ne zaman biteceği bilinmiyor. Ekonomik krizden sonra hangi sektörler parlayacak? Hangi sektörist yıldız sönencek?

Corona salgını ekonomide neleri değiştirecek? Hangi eğilimler önen çıkacak?

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraları nasıl etkilecek kriz? Banknotlar para tarihe mi karışacak?





You Tube kanalında Türkiye ve Dünya'daki ekonomik krizi değerlendiren Ekonomi Uzmanı Turhan Bozkurt kriz sona erince nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağız sorusunu cevapladı