Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona'dan sonra hangi sektörler parlayacak? Hangileri batacak? /18 Nisan 2020 11:07

Korona'dan sonra hangi sektörler parlayacak? Hangileri batacak?

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınında vak'a sayısı 2 milyonu aştı? Aşı ve ilaç henüz keşfedilmedi. Ekonomi kriz güne derinleşiyor.

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You Tube kanalında Türkiye ve Dünya'daki ekonomik krizi değerlendiren Ekonomi Uzmanı Turhan Bozkurt kriz sona erince nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağız sorusunu cevapladı 


Turhan Bozkurt'un cevap verdiği sorulardan bazıları 

Korona'dan sonra hangi sektörler parlayacak? 
Korona Krizi bütün Dünyayı kasıp kavuruyor. Boeing, Delta Airlines, EasyJet gibi devasa firmalar devlet yardımı için sıraya girdi? 
Salgının ne zaman biteceği bilinmiyor. Ekonomik krizden sonra hangi sektörler parlayacak? Hangi sektörist yıldız sönencek?
 Corona salgını ekonomide neleri değiştirecek? Hangi eğilimler önen çıkacak? 
Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraları nasıl etkilecek kriz? Banknotlar para tarihe mi karışacak? 

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