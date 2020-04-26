Korona'dan sonra insanlığı ne bekliyor?

Gündelik hayat, çalışma, beslenme ve eğlence şekilleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle değişiyor.





Kurduğu Sapienship organizasyonu aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) 1 milyon dolarlık bağışta bulunan Prof. Dr. Yuval Noah Harari, DW Türkçe'ye verdiği mülakatta Covid-19'a dair alınan kararların insanlığın geleceğini de şekillendireceğini söyledi.





Sayın Harari, küresel bir salgının ortasındayız. Dünyanın değişimine dair sizi en çok ne endişelendiriyor?





En büyük tehlike virüs değil. İnsanlık, bu virüsün üstesinden gelmek için yeterli bilimsel altyapıya ve teknolojik araca sahip. Bizim en büyük problemimiz doğamızda yer alan nefret, açgözlülük ve cehalet.





Maalesef insanlar bu krize küresel dayanışma ile değil, diğer ülkeleri, dini ve etnik azınlıkları suçlayarak, nefret dili kullanarak karşılık veriyor.





Umuyorum ki nefret değil, şefkat ve cömertlik ile yardıma muhtaç insanlara, küresel dayanışma ruhuyla yardım edebiliriz.





Bir de komplo teorileri ve gerçekler arasındaki farkı ayırt edebilmeliyiz. Eğer bunu yaparsak, bu krizi kolayca atlatacağımızdan şüphem yok.





GÖZETLEME MEKANİZMALARI YAYGINLAŞABİLİR





Sizin de ifade ettiğiniz gibi, totaliter gözetleme sistemleri ve bireylerin güçlendirilmesi arasında bir seçim yapmak gerekecek. Eğer dikkatli olmazsak, bu salgın gözetleme mekanizmalarında bir dönüm noktasına yol açabilir.





Peki kontrolümüzde olmayan bir duruma karşı nasıl dikkatli olunabilir?





Durum tamamen kontrolümüz dışında değil, en azından demokratik ülkelerde. Sonuçta bu politikaları belirleyen siyasetçilere oy veriyoruz.





Böylece siyasi sistem üzerinde kontrol kurabiliyoruz. Şu anda seçimler olmasa bile, siyasetçiler hâlâ toplum baskısına duyarlı. Halkın salgından korkması, güçlü bir liderin yönetime geçmesini istemesi ve bir diktatörün bu durumdan yararlanarak gücü eline alması oldukça kolay.





Ancak siyasetçiler ileri gittikleri zaman güçlü toplumsal tepkiler ile karşılaşırlarsa, tehlikeli gelişmelerin yaşanmasına da engel olunabilir.





Prof. Dr. Yuval Harari, Koronavirüs salgınının otoriter rejimler için bulunmaz bir fırsat sunduğunu vurguladı.





Kime veya neye güveneceğimizi nasıl anlayacağız?





Öncelikle geçmiş tecrübeleriniz var. Eğer son yıllarda size yalan söylediğini düşündüğünüz siyasetçiler varsa acil bir durumda onlara güvenmek için de pek bir sebebiniz yok demektir.





HER SÖYLENENE İNANMAYIN





İkinci olarak, insanların size aktardığı teorilerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Örneğin, biri size Koronavirüs'ün kaynağı ve yayılma şekli ile ilgili bir komplo teorisinden bahsederse bu kişiden bir virüsün ne olduğunu ve nasıl hastalıklara sebep olabileceğini açıklamasını isteyin.





Eğer hiçbir fikri yoksa, bu kişinin Koronavirüs salgını ile ilgili söylediği hiçbir şeye inanmayın, çünkü temel bilim altyapısı yok demektir. Biyoloji alanında doktora yapma zorunluluğu yok. Ancak asgari bir bilimsel anlayışa sahip olmak gerekiyor.





POLİTİKACILAR BİLİME SALDIRIYOR





Aslında son yıllarda, birçok popülist politikacı bilime saldırıda bulunuyor. Bilim adamlarının halktan kopuk elit bir grup olduğunu ya da küresel iklim değişikliğinin yalan olduğunu iddia ediyorlar.





Onlara inanmamalısınız. Zaten kriz zamanlarında, insanların bilime her şeyden daha muhtaç olduğunu görüyoruz.





Umuyorum ki bunu sadece kriz süresince değil, kriz bittiğinde de hatırlarız. Ayrıca bilim insanları bizi iklim değişikliği veya ekolojik çöküntü gibi salgın dışındaki başka tehlikeler hakkında uyardığında da şu anda Koronavirüs konusunda olduğu gibi onları ciddiye alırız.





Birçok ülke salgının yayılmasını önlemek amacıyla dijital gözetleme mekanizmaları inşâ ediyor. Bu mekanizmalar nasıl kontrol edilebilir?





Vatandaşların gözetimin arttırılması, hükûmetlerin de aynı oranda gözetiminin arttırılması anlamına gelmeli. Hükâmetler kriz zamanlarında parayı su gibi harcıyorlar.





Örneğin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2 trilyon dolar harcadı. Almanya da birkaç 100 milyar euro harcadı. Bir vatandaş olarak, kimlerin bu kararları aldığını ve paranın nereye gittiğini bilmek istiyorum.





YÜZ MİLYARLARCA EURO KİMLER İÇİN HARCANDI?





Bu para salgından önce bile yöneticilerin aldığı kötü kararlar yüzünden batmak üzere olan büyük şirketleri kurtarmak için mi kullanıldı? Yoksa küçük işletmeler, restoranlar veya dükkanlara yardım etmek için mi?





Almanya'da gönüllüler Robert Koch Enstitüsü’nün izleme uygulamasına Koronavirüs verisi gönderebiliyor







Eğer bir hükûmet daha fazla gözetleme yapmak için çok istekli ise, bunun iki yönlü olması gerektiğini bilmeli.





O hükûmet tüm mali hareketleri açıklamanın zor olacağını söylerse “Hayır bu karmaşık değil. Her gün nereye gittiğimi bildiren devasa bir gözetleme sistemini yaratabiliyorsanız, vergilerimin nereye gittiğini gösteren bir sistem yaratmanız da elbette kolaydır.” diyebilmemiz lazım.





Bu da güç ayrımı ve gücün sadece bir kişide veya otoritede bulunmamasını sağlamaktan mı geçiyor?





Kesinlikle. Örneğin şu anda herhangi bir Koronavirüs hastasının yanına gittiğinizde, bunun alarmını verecek bir sistem geliştirilmeye çalışılıyor.





Bunu yapmanın iki yolu var: Birincisi, merkezi bir otoritenin herkes hakkında bilgi toplayıp, Covid-19’a sahip birinin yanına gidildiğini belirmesi ve bunun üzerine sizi uyarması.





Diğer yol ise merkezi bir sistem kullanmadan, telefonların birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasından geçiyor. Eğer ben Covid-19 virüsü bulunan birine yaklaşırsam, ikimizin telefonu birbiriyle iletişim kurarak bizi uyarabilir.





Merkezi otoritelerin de hakkımızda bilgi toplayıp bizi takip edebilmesi engellenir.





DİSTOPİK OTORİTER REJİMLER ORTAYA ÇIKABİLİR





Gözetleme sistemleri bu krizle birlikte bir adım daha ileri gidip deri-altı-gözetim sistemine geçiş sağlanabilir mi? Derimiz, yani vücudumuzun dokunulmaz yüzeyi "çatlamak” üzere. Bunu nasıl kontrol edeceğiz?





Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Fiziksel gözetleme sistemleri dış dünyada ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, kiminle buluştuğumuzu, televizyonda ne izlediğimizi veya internette hangi siteyi ziyaret ettiğimizi izliyor.





Vücudumuzla bir bağlantısı yok.





Ancak deri-altı-gözetim sistemleri vücudumuzda olup biteni takip ediyor. Sıcaklık gibi değerleri ölçmekle başladı, fakat kan basıncı, kalp ritmi veya beyin aktivitelerine de hâkim olabilir.





Bunlar aracılığıyla da insanlar hakkında hiçbir zaman olmadığı kadar fazla şey öğrenmek mümkün.





Böylelikle daha önce hiç görülmemiş boyutta totaliter rejimler ortaya çıkabilir. Okuduğumu ya da televizyonda izlediğimi biliyorsanız, bunlar size benim sanatsal zevklerim, politik görüşlerim ya da karakterim hakkında fikir verebilir.





Ancak bu hâlâ kısıtlanmış bir bilgidir. Bir de bunları yaparken vücut sıcaklığımı, kan basıncımı ya da kalp ritmimi bildiğinizi düşünün. Artık her saniye ne hissettiğimi bilebilirsiniz. Bu da distopik totaliter rejimlerin ortaya çıkmasını kolaylıkla sağlayabilir.







TEHLİKENİN FARKINA VARALIM





Bu durum kaçınılmaz değil, gerçekleşmesini engelleyebiliriz. Ancak bunun için öncelikle tehlikenin farkına varmamız gerekiyor.





Sonra da içinde bulunduğumuz bu acil durumda neye izin vermemiz gerektiği hakkında dikkatli olmamız.

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İçinde bulunduğumuz kriz, 21'inci yüzyıl insanının kafanızdaki imajını güncellemenize yol açtı mı?





Bilemiyoruz. Çünkü her şey şu anda alacağımız kararlara bağlı. Şimdiki ekonomik kriz ortamı, gereksiz bir sınıfın ortaya çıkma tehlikesini de giderek arttırıyor.





Otomasyonun arttığı bir çağdayız. Çünkü insanlar enfekte olabiliyor veya evlere kapanmak zorunda kalabiliyorlar. Ancak robotlar ve bilgisayarlar için bu mümkün değil, dolayısıyla birçok işi artık onlar yapıyorlar.





Ayrıca bazı ülkelerde, yurt dışındaki fabrikalara bağlı kalmak yerine, bazı endüstrileri yeniden canlandırmaya karar verildiğini görebiliriz.





UCUZ İŞ GÜCÜNE BAĞLI ÜLKELERDE İNSANLAR BİR ANDA İŞİNİ KAYBEDECEK





Dolayısıyla küreselleşme ve otomasyon süreci sonucunda, ucuz iş gücüne bağlı olan gelişmekte olan ülkelerde, bir anda işlerini kaybeden ve ekonominin parçası olamayan insan topluluklarının ortaya çıkması muhtemel.





Bu zengin ülkelerde de olabilir tabii. Kriz iş piyasasında devasa değişimlere yol açıyor. İnsanlar artık evlerinden ve internet üzerinden çalışıyorlar.





Eğer dikkatli olmazsak, en azından birkaç endüstri sektöründe örgütlü iş gücünün çökmesi de muhtemel. Kaçınılmaz bir durum değil bu, daha çok politik bir kararlara bağlı.





Bütün dünyadaki ve kendi ülkelerimizdeki işçilerin haklarını korumak doğrultusunda da kararlar alabiliriz. Hükûmetler, endüstrilere veya firmalara kurtarma paketleri sunuyorlar. Bunu yaparken işçi haklarını koruma şartı da getirebilirler. Her şey bizim alacağımız kararlara bağlı.





Şu anda içinde bulunduğumuz durum hakkında geleceğin tarihçileri ne diyecektir?





Bence gelecekteki tarihçiler, bu krizi 21'inci yüzyılın dönüm noktası olarak belirleyecekler. Ancak buradan nereye varacağımız, aldığımız kararlara bağlı. Hiçbir sonuç kaçınılmaz değil.





Harari’nin kurduğu Sapienship, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne yardımı kesme kararından sonra örgüte 1 milyon dolarlık yardımda bulundu.