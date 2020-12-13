Samanyolu Haber /Gündem / Koronadan vefat eden doktorun eşine bağlanan maaştan kesinti yapıldı /13 Aralık 2020 15:42

Koronadan vefat eden doktorun eşine bağlanan maaştan kesinti yapıldı

Korona virüsü vefat eden Doktor Uğur Ertuğrul'un eşi Muhteber Ertuğrul'un 'dul-yetim' maaşından 2 bin lira kesinti yapılmaya başlandı. Uygulamaya tepki gösteren Ertuğrul "Bu doktor 58 yaşında penceresiz odada 24 saat covid nöbeti tutarken hastalandı. Bizi bugün yeniden öldürdünüz" dedi.

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Doktor Uğur Ertuğrul, korona virüsü nedeniyle 22 Mayıs'ta görev yaptığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Ertuğrul ailesi, devletin tutumu nedeniyle bir kez daha yıkıldı.

Muhteber Ertuğrul, eşinin vefatı sonrası bağlanan 'dul-yetim' maaşından 2 bin lira kesinti yapılmaya başlandığını söyledi. Ertuğrul konuya ilişkin sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: 

"Bu doktor 58 yaşında penceresiz odada 24 saat korona virüsü nöbeti tutarken hastalandı. Bu resim birbirimize veda ettiğimiz günün resmi. Ha o gözündeki yaşlar mı, çaresizliğin yaşları. Bir ay 2 çocuğumla durumu kötü, her an kaybedebiliriz diye bekledik biz. Bizi bugün yeniden öldürdünüz.



Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor eşimden bağlanan dul yetim maaşımızda 2000 TL kesinti yapıldı. 170 hattından defalarca talep açtırdım. Açıklayıcı bir yanıt alamadım. Devlet büyüklerine ulaşıp anlatmamı  söylediler.

PARAYI GERİ İSTİYORLAR
Eşinden aldığı dul-yetim maaşından yapılan kesintinin sebebini açıklayan Muhteber Ertuğrul, "Kızımın sigortalı çalışması sebebiyle 3900 tl geri ödeme yapacağımıza dair bir yazı geldi.170'i aradım eşimin emekli sandığından emekli olduğunu kızım sigortalı olduğu için kesinti yapılmaması gerektiği söylendi. Defaten talep açtırdım."
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