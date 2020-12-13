Koronadan vefat eden doktorun eşine bağlanan maaştan kesinti yapıldı

Doktor Uğur Ertuğrul, korona virüsü nedeniyle 22 Mayıs'ta görev yaptığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Ertuğrul ailesi, devletin tutumu nedeniyle bir kez daha yıkıldı.





Muhteber Ertuğrul, eşinin vefatı sonrası bağlanan 'dul-yetim' maaşından 2 bin lira kesinti yapılmaya başlandığını söyledi. Ertuğrul konuya ilişkin sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:





"Bu doktor 58 yaşında penceresiz odada 24 saat korona virüsü nöbeti tutarken hastalandı. Bu resim birbirimize veda ettiğimiz günün resmi. Ha o gözündeki yaşlar mı, çaresizliğin yaşları. Bir ay 2 çocuğumla durumu kötü, her an kaybedebiliriz diye bekledik biz. Bizi bugün yeniden öldürdünüz.











