Koronadan yaşamını yitiren hasta için 80 bin TL istendi





Bu konuda en son örnek İstanbul'da yaşandı. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi’nde Covid-19’dan yaşamını yitiren hasta için 80 bin TL istendiğini iddia edildi.





Konuyu CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş gündeme getirdi.





Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir hastanın ailesinden para istendiğini yazdı.





Yarkadaş, hastane yönetiminin 77 yaşındaki Temenuşka Asenova'nın cenazesinin aileye verilmesi için aileden tedavi masrafları olan 80 bin TL istediğini aktardı.





Sosyal medya hesabı üzerinden olayı anlatan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:





"Az önce Bulgaristan vatandaşı olan, dört yıl önce annesi ve çocuğuyla ülkemize yerleşen, Göç Dairesi'nin süresiz ikamet verdiği Sevgi Asenova ile konuştum. Esenyurt'ta ikamet eden Asenova Ailesi'nin annesi Temenuşka Asenova (77) dokuz gün önce hastaneye kaldırılıyor. Sevgi Hanım, kıymetli annesini Esenyurt Devlet Necmi Kadıoğlu Hastanesi ACİL Servisi'ne yatırmak istiyor. Ancak; istenen ücreti ödeyemeyeceklerini beyan edince, 77 yaşındaki Temenuşka Asenova, yaklaşık 3 saat serviste bekletiliyor. Genç kadın çaresizlik içinde kıvranırken aklına 184'ü aramak geliyor. 184'ün devreye girmesi üzerine hastane yönetimi 77 yaşındaki kadının yatışını yapacağını ancak masraflar için 'senet' imzalanması gerektiğini söylüyor. Sevgi Asenova bunun üzerine senedi imzalıyor ve annesinin hastaneye yatışı yapılıyor.”





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Yarkadaş, “Yukarıda anlattığım dram şu an devam ediyor. Bir evlat, annesinin naaşını alabilmek için çırpınıyor. Bu insanlık dramına derhal son verdirtin ve vicdanlarımızı bu ağır yükten kurtarın. Temenuşka Asenova da her yurttaşımız gibi son yolculuğuna uğurlansın" ifadelerini kullandı.





Sevgi Asenova ile tekrar iletişime geçen Yarkadaş hastane yönetiminin cenazeyi aileye vermek için ücreti 80 bin TL'den 46 bin TL'ye indirdiğini aktardı.