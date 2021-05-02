Samanyolu Haber /Sağlık / Korona'nın neden erkekleri daha çok vurduğu anlaşıldı /02 Mayıs 2021 15:07

Korona'nın neden erkekleri daha çok vurduğu anlaşıldı

Kovid-19’a bağlı ölümlerin erkeklerde kadınlara kıyasla yüzde 20 daha yüksek seyrettiğini, hastalığı ağır geçirme oranının da yüzde 50 daha yüksek olduğu uyarısı yapan uzmanlar aşı olmayanlarda da kısırlık riskine dikkat çekti.

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Bilim insanları Kovid-19’a bağlı ölümlerin erkeklerde kadınlara kıyasla daha yüksek seyrettiğini, hastalığı ağır geçirme oranının da yarı yarıya fazla olduğu uyarısında bulundular.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre erkeklerde, kadınlara oranla Kovid-19 hastalığını ağır geçirme oranının yüzde 50 daha fazla olduğunu söyleyen Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, “Ölüm oranları da erkeklerde, kadınlara kıyasla yüzde 20 yüksek seyrediyor. Yeni teori ve son araştırmalara göre bağışıklık sistemimizin proteinleri olan sitokinler X kromozomuyla kontrol ediliyor. Kadınlarda iki X kromozomu bulunurken, erkeklerde sadece bir X kromozomu bulunuyor. Bağışıklık sistemi proteinlerimiz, antiviral savunmada çok önemli. Kadınlarda östrojen hormonu olması da yüksek antiviral etkinlik sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre kadınlardaki doğumsal bağışıklık da erkeklere göre daha yüksek” dedi.

Kovid-19’a karşı en önemli savunma hücrelerinin T lenfositler olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Sönmez, “T lenfosit dediğimiz beyaz küreler, bağışıklık sisteminin özel hareket timleridir. T hücrelerinin özel tipine ‘MAİT’ diyoruz. MAİT’ler virüsü yakalayıp yok eden hücrelerdir. Özellikle MAİT hücreleri kadınların dolaşım yollarında daha fazla bulunduğu ortaya konuldu. Erkeklerin hastalığı ağır geçirme nedenlerinden biri de, sağlık problemi yaşadıklarında hastaneye başvuruda yavaş davranmaları” diye konuştu.

'Aşı olmamak kısır yapar'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir de, erkeklerdeki ölüm oranının kadınlara göre daha yüksek seyrettiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Erkeklerde kalp ve damar hastalıkları daha fazla görüldüğünden Kovid-19’a yakalananlar arasında orta yaş erkek ölümlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Kadınlarda çift X kromozomu olması da bağışıklık sistemindeki proteinlerin daha fazla üretilmesini sağlıyor. Ayrıca kadınlardaki östrojen hormonu anti inflamatur özelliğe sahip olduğundan, inflasmayonu kırıcı etki gösteriyor. Aşı karşıtlarının ortaya koydukları sözde argümanlar doğru değil. Kısırlık meselesi daha öncede kızamık, boğmaca, tetanoz aşıları için gündeme getirilmişti. Kovid-19 hastalığı genelde damarın iç yüzeyini döşeyen hücreleri hedef alıyor. Erkek üreme organını besleyen damarlar zarar gördüğünde, sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle aşı değil, hastalığın kendisi üremeyi olumsuz etkiliyor."
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