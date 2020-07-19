Samanyolu Haber /Ekonomi / Koronanın vatandaşa maliyeti açıklandı /19 Temmuz 2020 17:27

Koronanın vatandaşa maliyeti açıklandı

Türk akademisyenler Uluslararası Para Fonu (IMF) için hazırladıkları çalışmada, salgının Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) yıllık maliyetinin yüzde 5.8 ile yüzde 11 olacağını belirterek, acil makro ekonomik ve yapısal reform çağrısında bulundular.

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 Koç Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Cem Çakmaklı, Prof. Selva Demiralp, Dr. Sevcan Yeşiltaş ve Dr. Muhammed Ali Yıldırım ile Maryland Üniversitesi Ekonomi ve Finans Profesörü Şebnem Kalemli Özcan tarafından hazırlanan “Covid-19 ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Uluslararası Üretim Ağları ve Sermayi Akışlarıyla Bir Salgın Modeli” adlı çalışmada, Covid-19'un gelişmekte olan ülkelere etkisi araştırıldı.Salgının en yoğun olduğu çeyrekte Türkiye'nin GSYH'sinde yüzde 17'ye varan oranda daralmaya yol açabileceğini tahmin ettiklerini vurgulayan akademisyenler, karantinadaki gecikme ve gevşemelerin ekonomiye maliyeti ağırlaştırdığına dikkat çektiler.

SHAKESPEARE'DEN ALINTI 

William Shakespeare'in Hamlet tiradındaki “En iyi güvenlik korkuda yatar” sözlerini hatırlatan akademisyenler, “Rakamlar korkutucu olduğu halde bu prologdaki rahatlığa sığınarak, sadece ölüm oranlarını azaltmak için değil salgının ekonomik bedelini de minimize etmek için tedbirleri kaldırıyoruz” eleştirisine yer verdiler.

ÖNERİ SUNDULAR

Türkiye'nin bu yıl GSYH'nin yüzde 23'üne tekabül eden 169 milyar dolar dış borcunu ödemesinin, para politikası şeffaf olmadığı için dış kaynak bulunamadığından zor olacağı vurgulanan çalışmada, bir an önce makro ekonomik ve yapısal reformları içeren bir paket hazırlanması gerektiği belirtildi. Uluslararası kuruluşlardan fonlamanın politika paketi için iyi bir destek sinyali olacağı ve uluslararası piyasalarla olan finansal boşluğu kapatacağı belirtilen çalışmada, “Bu, pandemi sırasında karşılaşılan finansal zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır” denildi.    
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