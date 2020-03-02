Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs 3 ülkede daha görüldü /02 Mart 2020 22:52

Koronavirüs 3 ülkede daha görüldü

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüsün 3 farklı ülkede daha görüldüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Tunus, Suudi Arabistan ve Senegal'e de sıçradı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da ülkede ilk kez yeni tip Koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Senegal'de de önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Dünya çapında 89 bin 71 kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.

Geçen günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs’le ilgili olarak risk seviyesini ‘yüksek’ten ‘çok yüksek’ seviyesine yükseltti. DSÖ, ülkeleri ilk vakalar görüldüğü zamana hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.
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