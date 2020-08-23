Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs 40 yaş altında 65 yaş üstünün 4 katı daha fazla yayılıyor /23 Ağustos 2020 11:36

Koronavirüs 40 yaş altında 65 yaş üstünün 4 katı daha fazla yayılıyor

Fransa Sağlık Bakanı: Koronavirüs 40 yaş altında 65 yaş üstünün 4 katı daha fazla yayılıyor

SHABER3.COM

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının 40 yaş altı insanlarda 65 yaş üstüne oranla 4 kat daha fazla yayıldığını açıkladı. 


Fransa'nın Journal Du Dimanche isimli dergisine konuşan Sağlık Bakanı Veran, ülkedeki Covid-19 durumuyla ilgili "Riskli bir durumdayız" ifadesini kullandı. Veran, normalleşme sonrası artan vaka sayısının yalnızca test sayısının artmasıyla ilgili olmadığını söyledi.

Salgınla mücadelede yeniden ülke geneli karantina yönteminin düşünülmediği ancak yerel çözümlere yönelinebileceğini söyleyen Veran, genç nüfus ile yaşlı nüfus arasında çarpaz bulaşma yaşandığını söyledi. Yaşlı nüfus ve risk grubundakilerde bulaşma oranının yükseldiğini söyleyen Veran yine de 40 yaş altında bulaşın bunun 4 katı olduğunu belirtti. 

Yazın başında salgının yayılma alanların iş yerleri olduğunu söyleyen Veran şu an vaka kümelerinin sosyal mesafenin dikkate alınmadığı partiler ve toplanmalar olduğunu ekledi. Veran, pek çok vakada gençlerin asemptomatik olduğu ya da hafif atlattığını belirtti. 

Fransa'da dün 24 saat içinde kaydedilen vaka sayısı 3 bin 602 oldu. 
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