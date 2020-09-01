Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs: 8 Ağustos’tan beri pozitif vakalar sisteme eksik girilmiş! /01 Eylül 2020 10:49

Koronavirüs: 8 Ağustos’tan beri pozitif vakalar sisteme eksik girilmiş!

PCR testini yapan bazı kuruluşların 8 Ağustos’tan sonra pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmedikleri ortaya çıktı.

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Covid-19 vakalarındaki artış sürerken Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediklerini ortaya çıkardı.

Milliyet’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, PCR testi çalışan kuruluşları uyardı. Bakanlık, bazı kuruluşların test sonuçlarını sisteme kaydetmediğini bu yüzden pozitif çıkan hastaların tedavisinde ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon çalışmalarında aksaklık yaşandığını belirterek, bildirimde bulunmayan kuruluşların test çalışma yetkisinin kaldırılacağını, sorumlular hakkında da gerekli yasal işlem yapılacağını bildirdi.


8 AĞUSTOS’TAN BERİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, Covid-19 PCR testi çalışan tüm kuruluşlara gönderilen yazıda, pandeminin başından bu yana bakanlıkça yürütülen filyasyon çalışmalarının etkili olarak yapılabilmesi için laboratuvar istemlerinin bakanlığın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişinin ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda, Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışma izninin, bünyesinde ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuvarı olan tüm kuruluşlara verildiği ancak 8 Ağustos 2020’den bugüne kadar bazı sağlık kuruluşlarının çalıştıkları test sonuçlarını sisteme kaydetmediklerinin tespit edildiği belirtildi.

YETKİLERİ KALDIRILACAK

Bu durumun test sonucu pozitif olan vatandaşların tedavileri ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına neden olduğu vurgulanan söz konusu yazıda, şunlar kaydedildi: “Bu nedenle laboratuvar istemlerinin Bakanlığımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişi ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesinin bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür. Aksine davranan sağlık kuruluşlarımızın test çalışma yetkisi kaldırılacak olup, sorumlular hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.”

Söz konusu yazıda test sonuçlarını bildirmeyen kuruluşlar özel olarak belirtilmedi. Kovid-19 pozitif çıkan sonuçlarla ilgili sisteme giriş yapmama sorunun ağırlıklı olarak özel kuruluşlarda yaşandığı öğrenildi.
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