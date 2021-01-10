Koronavirüs ABD ve Avrupa'da hız kesmiyor

Koronavirüs salgınının seyri tüm dünyada endişe yaratırken pandemiden en kötü etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) toplam vaka sayısı 22 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre son 24 saatte 3 bin 656 kişi yaşamını yitirirken, 269 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi.







Ülkede pandeminin başından bu yana toplam 372 binden fazla kişi salgında yaşamını yitirdi. Bu bir ülkede kaydedilen en yüksek rakam. Dünya genelinde ise toplam koronavirüs vaka sayısı 90 milyona, ölü sayısı da 2 milyona yaklaştı.





İngiltere'de hastaneler alarm veriyor





İngiltere‘de de durum son derece kritik bir seviyeye ulaştı. İngiliz hükümetine sağlık konusunda danışmanlık yapan Chris Whitty, Sunday Times gazetesine yazdığı yazıda salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi halinde hastanelerin üç haftadan kısa bir zaman içinde "gerçek bir zorluk" içinde olacağını ve hastaların tedavi için bekledikleri sürelerin artarak, "güvensiz boyutlara" ulaşacağını söyledi. Ulusal Sağlık Kurumu (NHS) da ülkenin bazı bölgelerinde, şimdiye kadar bilinen en tehlikeli durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.





Bu arada Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bugün yaptığı açıklamada koronavirus vakalarının hızla yükseldiğini ve hastanelerin yetersiz kaldığını dile getirdi. Son yedi günde pozitif vaka sayısının, 100 binde binin üstüne çıktığı İngiltere'de şu ana dek 80 binden fazla kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.





Sağlık Bakanı Matt Hancock ülkede günde 200 bin aşı yapıldığını ve sonbahara kadar bütün yetişkinlere aşı olma imkanı tanınacağını açıkladı.





Mutasyona uğramış koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere'de korona önlemleri daha da sertleştirilmiş, virüsün yeni halinin kontrol altına alınması için 4 Ocak itibariyle en yüksek alarm düzeyine geçilerek tüm ülkede şubat ortasına kadar sürecek tam kapanma devreye sokulmuştu.





Almanya'da ise salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 binin üzerine çıkarken, son 24 saatte 16 bin 946 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.





İtalya'da da son 24 saatte 19 bin 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 483 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 866'ya, toplam can kaybı ise 78 bin 394'e ulaştı.





İsrail'de her beş kişiden biri aşılandı





İsrail’de ise üç hafta önce başlayan aşılama kampanyası kapsamında, bugüne dek nüfusun yüzde 20'sinin aşılandığı bildirildi. Sağlık Bakanı Juli Edelstein yaptığı açıklamada 1,8 milyon İsraillinin aşılandığını söyledi. Ülkenin dokuz milyonun üstünde nüfusu bulunuyor.





Öte yandan Japonya'da, Brezilya'dan gelen dört kişide İngiltere ve Güney Afrika'daki mutasyonlardan farklı yeni bir tür koronavirüs saptandığı bildirildi.