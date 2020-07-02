Koronavirüs ABD'de 24 saatte 50 binden fazla kişiye bulaştı

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasının başında bulunan ABD'de son 24 saatte 50 bin 816 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi kondu. Salgında ölenlerin sayısı da son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.





Dünyadaki Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 456 bin 969 vakayla Brezilya, 661 bin 165 vakayla Rusya ve 606 bin 907 vakayla Hindistan izliyor.





Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 418 bin 605 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 143 kişi hayatını kaybetti.





New York'u yaklaşık 239 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 177 binden fazla vakayla da New Jersey takip ediyor. ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 858 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 165 bini geçti.





Salgının başında Nisan ayında zirve yapan günlük yeni vaka sayısı, sonrasında alınan önlemlerle 15 Haziran'a kadar azalış trendindeydi. Fakat o tarihten sonra vaka sayıları iki hafta içinde iki katını aşarken, vaka sayısındaki yükselme devam ediyor.





Trump iyimser: Koronavirüs'ün birdenbire yok olacağını düşünüyorum





ABD'de günlerdir yeni vaka rekoru kırılmasına rağmen iyimser olan ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada 'salgının birdenbire bitmesini beklediğini' söyledi.





Fox Business televizyonuna verdiği söyleşide Koronavirüs'ün birdenbire yok olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "Koronavirüs konusunda çok iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bir noktada Koronavirüsün birdenbire yok olacağını düşünüyorum, umuyorum" ifadesini kullandı.