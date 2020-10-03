Koronavirüs aşı deneyinde dehşeti yaşadılar

Üçü Moderna'nın çalışmasında ve ikisi Pfizer'in son safha denemelerinde olmak üzere beş katılımcı muhtemel Koronavirüs (Covid-19) aşısı vücutlarına zerk edildiğinde neler yaşadıklarını anlattı.







Buna göre semptomlar "rahatsız edici, ciddi boyutlara" ulaştı; ancak bu etkiler büyük oranda bir gün içinde normale döndü.





Dünya çapında en az 41 Covid-19 aşısının insanlar üzerinde denemeleri yapılıyor. Amerika Birleşit Devletleri (ABD) destekli dört aday aşı üçüncü safhada: Moderna, Pfizer, AstraZeneca ve Johnson & Johnson.





Üçüncü safha denemeleri, aşıların dağıtımı için gereken son kritik adım olarak biliniyor. Sağlık yetkilileri, yıl sonuna kadar en az bir güvenli ve etkili aşıya sahip olmayı bekliyor.





YATAKTAN ÇIKAMADI





CNBC'ye mülakat veren Utahlı 44 yaşında biyolog Hutchison, 18 Ağustos'ta ilk aşıyı yaptıktan sonra, düşük dereceli bir ateşle birkaç gün boyunca kendini biraz kötü hissetti.





İkinci aşıyı 15 Eylül'de bir klinikte yaptı. Sekiz saat sonra, 38 derece ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı ve nefes darlığı ile yataktan çıkamadı.







O gece neredeyse hiç uyumadı ve ateşi beş saat boyunca 37,7 derecenin üzerinde kaldı. İğneyi aldığı kolundaki ağrıyı "omzundaki bir kaz yumurtası" gibi hissettiğini söyledi.





Hutchison 12 saat sonra normalleştiğini ve enerji seviyelerinin geri döndüğünü kaydetti.





İsimlerinin gizli kalmasını isteyen Moderna denemesine katılan diğer iki kişi de benzer yan etkiler bildirdi.





DAHA ŞİDDETLİ YAN ETKİLER





Benzer şekilde, Pfizer denemesindeki bir katılımcı beklediğinden daha şiddetli semptomlar yaşadığını söyledi.





Moderna ve Pfizer, aşılarının kas ağrısı, titreme ve baş ağrısı gibi hafif Covid-19 ile irtibatlı semptomlara benzer yan etkilere sebep olabileceğini kabul etti.







Şirketler klinik denemelerde ilerledikçe, birkaç aşı üreticisi, daha şiddetli reaksiyon raporlarının akabinde en yüksek dozlarını bıraktı.





Bulaşıcı hastalık uzmanı Florian Krammer, Twitter'da Moderna'nın birinci safha denemesinde bildirilen yan etkilerin "Tatsız, fakat tehlikeli değil." diye niteledi.





Çocukların ve hamile kadınların benzer semptomları yaşayıp yaşamayacağı ise henüz belli değil.





BİR GÜN BOYUNCA MİGREN GEÇİRDİ





Moderna çalışmasındaki 50'li yaşlarda bir Kuzey Carolinalı kadın, ateşi olmadığını, ancak bir gün boyunca odaklanamayacak kadar kötü bir migren geçirdiğini söyledi.





Denek, ertesi gün Excedrin aldıktan sonra daha iyi hissederek uyandı.





Katılımcı, “İlk doz önemli değil. İkinci doz sizi kesinlikle zorlayacak ve bu dozdan sonra bir gün işten izin almanız gerekecek." diyor.





Aşıyı deneyen kişilere özel Facebook gruplarında da üyeler, kolda tetanoz aşısına benzer bir ateş ve ağrı bildirdi. Ayrıca bu sürede "ağırlık kaldırmak veya egzersiz yapmanın da mümkün olmayacağını anlattı.





Bir denek, Koronavirüs'e yakalanmaktansa aşının yan etkilerine katlanılabileceğini söylüyor.







Euronews Türkçe'nin haberine göre 20'li yaşlarının sonundaki Marylandli katılımcı, ilk aşıdan sonra mide bulantısı yaşadığını; gece ise titreme ve 40 derece ateşle uyandığını söyledi.





Advil ve Tylenol'u aldıktan sonra ateşinin düştüğünü, ancak saat akşam 20:00'ye kadar bunun sürdüğünü anlattı.





Hutchison, ilaç üreticilerinin halkı potansiyel yan etkiler hakkında yeterince bilgilendirmemiş olmasından endişe duyduğunu söylüyor.





Anketler, Amerikalıların yaklaşık yüzde 35'inin yanlış bilgi veya güvensizlik sebebiyle Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayacağını söylediğini gösteriyor.





"TİTREMEKTEN DİŞİM KIRILDI"







Pfizer'in denemelerindeki başka bir katılımcı, aşının zerk edilmesinin acısından dolayı ilk aşıdan sonra bütün gece ayakta olduğunu aktardı.





Aldığı takviye enjeksiyonu, kolunda aynı ağrıya daha fazla sebep oldu, akabinde gece boyunca yoğun grip benzeri semptomlara maruz kaldı.





O gece elektrikli battaniyesi olmadan uyuyamadı. Kontrol edilemeyecek şekilde titredi, dişlerini birbirine vurmaktan dolayı dişinin bir kısmı çatladı.





Bunlara rağmen aşı yaptırmaya devam edeceğini belirten katılımcı, "Bilseydim hafta sonu dinlenebilmek için cuma gününden aşı olurdum. Umarım tüm yan etkiler önceden netleşir." diyor.