Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs aşıları yeni türe karşı da etkili mi? /20 Aralık 2020 23:49

Koronavirüs aşıları yeni türe karşı da etkili mi?

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü hakkında konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, mevcut aşıların bu yeti türe karşı da etkili olacağının söyleyebileceğini belirtti.

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Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan Koronavirüs'ün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BBC'ye mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiğini açıklamıştı.
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