Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs aşısı bulundu mu? /24 Şubat 2020 17:50

Koronavirüs aşısı bulundu mu?

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Koronavirüs aşısının bulunduğunu, ancak piyasaya çıkması için son testlerin yapılmasının beklendiğini iddia etti. Salgında şu ana kadar 2 bin 500'e yakın kişi hayatını kaybetti. Çin başta olmak üzere 31'den fazla ülkede 80 bine yakın vak'a tespit edildi.

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Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, başşehir Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini ispatladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor." dedi. 

İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirileceğini kaydeden Hanhui, "Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim insanı da var.” diye konuştu.

KORONAVİRÜS SALGINI KASIP KAVURUYOR

Virüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmiş, Çin dışındaki ilk ölüm ise Filipinler'de görülmüştü.

Çin'de ölü sayısının 2 bin 300'ü geçerken, virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede Koronavirüs'e (Covid-19) yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer şehir ve eyaletlere sıçraması sebebiyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

31'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, İsrail, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.

KORONAVİRÜS SALGINI GÖRÜLEN BÖLGE VE ÜLKELERDE VAK'A SAYISI:

Çin ana karası: 77 bin 150 
Hong Kong Özel İdari Bölgesi: 74 
Makao Özel İdari Bölgesi: 10
Tayvan 28
Japonya 838
Güney Kore 833
İtalya 152
Singapur 89
İran 47
Amerika Birleşik Devletleri: 35
Tayland 35
Avustralya 23
Malezya 22
Vietnam 16
Almanya 16
İngiltere 13
Birleşik Arap Emirlikleri 13
Fransa: 10
Kanada: 10
Hindistan; 3
Filipinler: 3
Kuveyt: 2
Rusya: 2
İspanya: 2
Nepal:1
Sri Lanka: 1
Kamboçya: 1
Belçika:1
İsveç:1
Finlandiya: 1
Mısır:1
Lübnan:1
İsrail: 2
Afganistan: 1
Bahreyn: 1
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